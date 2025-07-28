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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ОРГАНИЗУЕТ ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ДОНБАСС

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:49
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АБХАЗИЯ ОРГАНИЗУЕТ ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ДОНБАСС

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ.  Абхазия организует гуманитарные поставки питьевой воды для пожилых жителей Донбасса. Решение принято на совещании штаба поддержки, созданного в Общественной палате (ОП).

Собравшиеся обсудили ряд важных вопросов: отправка гуманитарной помощи, вклад добровольцев в работу по защите русскоязычного населения на Украине, развитие отношений между Абхазией и Донбассом.

Особое внимание уделялось роли общественников и молодежи в выстраивании партнерских связей. Сухуми имеет богатые водные ресурсы, поэтому может покрыть дефицит, с которым столкнулись в ДНР.

Сейчас данный вопрос решается, поскольку Абхазия не намерена бросать стариков в беде.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:51

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