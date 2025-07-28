АБХАЗИЯ ОРГАНИЗУЕТ ГУМАНИТАРНЫЕ ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ДОНБАСС

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Абхазия организует гуманитарные поставки питьевой воды для пожилых жителей Донбасса. Решение принято на совещании штаба поддержки, созданного в Общественной палате (ОП).

Собравшиеся обсудили ряд важных вопросов: отправка гуманитарной помощи, вклад добровольцев в работу по защите русскоязычного населения на Украине, развитие отношений между Абхазией и Донбассом.

Особое внимание уделялось роли общественников и молодежи в выстраивании партнерских связей. Сухуми имеет богатые водные ресурсы, поэтому может покрыть дефицит, с которым столкнулись в ДНР.

Сейчас данный вопрос решается, поскольку Абхазия не намерена бросать стариков в беде.