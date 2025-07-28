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Абхазия Информ

НА ТЕРРИТОРИИ СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:46
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НА ТЕРРИТОРИИ СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Торжественное открытие музея под открытым небом состоится 30 июля в 19:00 на территории Сухумской крепости. Этот уникальный проект позволяет посетителям окунуться в богатую историю Сухума, начиная с древнегреческой колонизации и до сегодняшних дней.

«Сухумская крепость – это уникальный памятник историко-культурного наследия, который отражает становление и развитие нашего города.В пределах заповедника были проведены масштабные работы по созданию музея под открытым небом. Посетители смогут ознакомиться с богатой историей столицы», – рассказал директор Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость» Айнар Инал-Ипа.

Особенное внимание заслуживает проектное решение, предусматривающее разделение территории заповедника на тематические зоны, каждая из которых посвящена отдельной исторической эпохе. Помимо исторической ценности, этот музей станет важным современным центром культурной жизни столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:49

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