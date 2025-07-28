МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Министерство обороны обращается к организаторам и участникам круглого стола на тему: «Внешнеполитическая доктрина Абхазии в контексте новых вызовов – формирование новой дуги нестабильности Южного Кавказа на фоне СВО на Украине», проходившего 25 июля.

«Относительно высказываний некоторых участников круглого стола, считаем в очередной раз обозначить позицию Министерства обороны.

Оборонное ведомство страны выполняет задачи по обеспечению военной безопасности государства.

Все мероприятия, проводимые Министерством обороны, выполняются в соответствии с указаниями главнокомандующего Вооруженными силами и утверждённым планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с 7-ой военной базой Министерства обороны Российской Федерации и пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.

Боевая подготовка Вооружённых сил постоянно находится в центре внимания министра обороны. В Вооружённых силах постоянно совершенствуются процессы обучения, повышается методическое мастерство руководителей, увеличивается интенсивность и масштабность проводимых мероприятий.

Считаем необходимым подчеркнуть, что при выполнении учебно-боевых задач личный состав Министерства обороны проявляет высокий уровень боевой подготовки, личной военно-профессиональной подготовки. Об этом свидетельствуют результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, которые оборонное ведомство страны в формате реального времени доводит до общественности посредством средств массовой информации.

С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, определены основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах.

Мы не намерены отвечать на выпады тех или иных деятелей, действия которых направлены на дискредитацию Вооруженных сил. Министерство обороны всегда открыто для диалога и готово предоставить информацию лицам, имеющим соответствующий допуск.

Считаем необходимым заявить, о заблуждениях некоторых общественных деятелей, представителей политических партий и иных организаций относительно деятельности Министерства обороны и предостеречь их от заявлений, не соответствующих действительности», – говорится в заявлении.