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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДИРЕКТОРОМ МЕДИЙНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ РОССИИ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:39
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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДИРЕКТОРОМ МЕДИЙНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ РОССИИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с операционным директором Медийной футбольной лиги России Дмитрием Кортава. Стороны обсуждили возможность участия абхазской команды в турнире Медийной футбольной лиги.

Президент подчеркнул, что участие в подобных проектах способствует популяризации спорта среди молодежи и открывает перспективы для абхазских спортсменов.

«Встреча, которая состоялась сегодня, на мой взгляд, очень актуальна и важна. Она напрямую связана с развитием спорта и открывает возможности для участия наших спортсменов в турнирах, которые вызывают большой интерес, особенно среди молодёжи. Если говорить о Медийной футбольной лиге, мы видим, какой живой отклик она находит у молодых людей и насколько она популярна. Было бы хорошо, если бы наша абхазская команда приняла в ней участие.

Конечно, существуют определённые ограничения, касающиеся участия в профессиональных турнирах. Но я уверен, что нам стоит сделать первые шаги навстречу этой цели. Учитывая предложения, которые прозвучали сегодня, думаю, мы сможем принять правильные решения для реализации этого проекта», – сказал Бадра Гунба.

Операционный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава отметил растущую значимость МФЛ как новой формы спортивного и культурного взаимодействия.

«Медийная футбольная лига стала популярной среди молодежи. Мы считаем, что это – спорт XXI века, спорт современной молодёжи. Здесь важна не только спортивная составляющая, хотя она, безусловно, имеет значение. Главное – мы видим в этом проекте большую перспективу с точки зрения повышения узнаваемости, в том числе и Республики Абхазия. У Медийной лиги большая аудитория, множество людей смотрят трансляции, многие приходят на матчи.

Медиалига работает вне традиционных футбольных структур. В ней участвуют команды из Казахстана, вскоре присоединятся команды из Узбекистана, а также из разных регионов России. Планируется проведение большого международного события, и мы надеемся его реализовать.

Команды Медийной футбольной лиги уже не раз выступали в Абхазии, и я думаю, что мы сможем организовать настоящий праздник на протяжении всего турнира», – сказал Дмитрий Кортава.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:41

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