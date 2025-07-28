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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕМЬЁЙ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:37
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕМЬЁЙ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с супругой второго Президента Абхазии Сергея Багапш Мариной Шония-Багапш и дочерью Лией Багапш. Во встрече приняли участие Вице-премьер Джансух Нанба и министр культуры Даур Кове.

Обсуждались вопросы, связанные с увековечением памяти Сергея Васильевича Багапш, в частности, благоустройство площади его имени в Сухуме.

Президент отметил, что руководство страны уделяет особое внимание сохранению памяти первого и второго президентов страны, посвятивших свои жизни созданию и развитию Абхазского государства.

Министр культуры Даур Кове проинформировал, что в ближайшее время монументальной комиссией будет принято окончательное решение по данному вопросу.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:39

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