БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕМЬЁЙ СЕРГЕЯ БАГАПШ
Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с супругой второго Президента Абхазии Сергея Багапш Мариной Шония-Багапш и дочерью Лией Багапш. Во встрече приняли участие Вице-премьер Джансух Нанба и министр культуры Даур Кове.
Обсуждались вопросы, связанные с увековечением памяти Сергея Васильевича Багапш, в частности, благоустройство площади его имени в Сухуме.
Президент отметил, что руководство страны уделяет особое внимание сохранению памяти первого и второго президентов страны, посвятивших свои жизни созданию и развитию Абхазского государства.
Министр культуры Даур Кове проинформировал, что в ближайшее время монументальной комиссией будет принято окончательное решение по данному вопросу.