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Абхазия Информ

ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ГОРНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ПОГИБЛИ ДВОЕ ГРАЖДАН РОССИИ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:26
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ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ГОРНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ПОГИБЛИ ДВОЕ ГРАЖДАН РОССИИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. 26 июля в поселке Акармара, Ткуарчалского района с высоты около 70 м сорвался в обрыв Пронин Николай Валерьевич 1979 г.р., житель г. Москвы. Работы по поиску и извлечению тела погибшего продолжались около 2 суток.

27 июля в селе Черниговка, Гулрыпшского района сорвался в обрыв и погиб житель Мурманска, Котяшов Тихон Андреевич, 2010 г.р.

МЧС Абхазии настоятельно просит всех туристов, совершающих путешествия в горные районы страны быть максимально внимательными, соблюдать правила безопасности во избежание ситуаций, способных привести к трагедии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:36

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