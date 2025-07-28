ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ГОРНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ПОГИБЛИ ДВОЕ ГРАЖДАН РОССИИ
Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. 26 июля в поселке Акармара, Ткуарчалского района с высоты около 70 м сорвался в обрыв Пронин Николай Валерьевич 1979 г.р., житель г. Москвы. Работы по поиску и извлечению тела погибшего продолжались около 2 суток.
27 июля в селе Черниговка, Гулрыпшского района сорвался в обрыв и погиб житель Мурманска, Котяшов Тихон Андреевич, 2010 г.р.
МЧС Абхазии настоятельно просит всех туристов, совершающих путешествия в горные районы страны быть максимально внимательными, соблюдать правила безопасности во избежание ситуаций, способных привести к трагедии.