ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ГОРНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ПОГИБЛИ ДВОЕ ГРАЖДАН РОССИИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. 26 июля в поселке Акармара, Ткуарчалского района с высоты около 70 м сорвался в обрыв Пронин Николай Валерьевич 1979 г.р., житель г. Москвы. Работы по поиску и извлечению тела погибшего продолжались около 2 суток.