МВД: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ – НЕ ПРЕДМЕТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Во всех курортных зонах Гагрского района прошли рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконного оборота диких животных. Проверки проведены участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району совместно с инспекторами Государственного Комитета Республики Абхазия по экологии.

В ходе проведенных мероприятий особое внимание уделялось местам массового скопления людей, таким как парки, набережные и рынки, где нередко встречаются случаи незаконного использования диких животных в развлекательных целях. Были проверены как стационарные объекты, так и передвижные точки, где могли осуществляться подобные нарушения. Сотрудники милиции и экологи действовали слаженно, используя свои полномочия для детального осмотра и сбора информации.

За нарушение правил пользования животным миром, выразившихся в незаконном содержании и экспозиции диких животных в отношении шести граждан составлены административные протоколы, которые направлены в Государственный комитет Республики Абхазия по экологии. Так же, в отношении троих граждан Российской федерации, занимающихся использованием диких животных в коммерческих целях, составлены административные материалы по факту нарушения режима проживания на территории Абхазии.

Кроме того, с гражданами, чья деятельность связана с содержанием животных, были проведены разъяснительные беседы о недопустимости незаконного оборота диких животных и важности соблюдения природоохранных норм.

Правоохранительные органы и экологическая инспекция подчеркивают, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Цель этих действий – не только пресечение незаконной деятельности и предотвращение жестокого обращения с животными, но и формирование ответственного отношения граждан к дикой природе.

Об этом сообщает МВД Абхазии.