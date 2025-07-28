 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗМЕНЕНЫ РАЗМЕРЫ ТРЕХ ВИДОВ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:16
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗМЕНЕНЫ РАЗМЕРЫ ТРЕХ ВИДОВ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. В целях принятия мер по увеличению пособия по государственному социальному страхованию, развития социальных прав граждан на получение пособий по государственному социальному страхованию, укрепления семьи и поощрениям материнства, защиты здоровья матери, материальной помощи гражданам в осуществлении ритуальных погребальных мероприятий, Кабинет министров Республики Абхазия постановляет:

внести изменения в Постановление Кабинета министров от 28 декабря 2011 года «Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счёт средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия», изложив абзацы 4,5 и 6 пункта 1 в следующей редакции:

« – женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 3 000 руб.;

– на погребение мертворождённого ребёнка – 17 000 руб.;

– на погребение – 15 000 руб.».

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПИЦУНДЫ С ДНЁМ ГОРОДА МВД: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ – НЕ ПРЕДМЕТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.