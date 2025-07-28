ИЗМЕНЕНЫ РАЗМЕРЫ ТРЕХ ВИДОВ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . В целях принятия мер по увеличению пособия по государственному социальному страхованию, развития социальных прав граждан на получение пособий по государственному социальному страхованию, укрепления семьи и поощрениям материнства, защиты здоровья матери, материальной помощи гражданам в осуществлении ритуальных погребальных мероприятий, Кабинет министров Республики Абхазия постановляет:

внести изменения в Постановление Кабинета министров от 28 декабря 2011 года «Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счёт средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия», изложив абзацы 4,5 и 6 пункта 1 в следующей редакции:

« – женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 3 000 руб.;

– на погребение мертворождённого ребёнка – 17 000 руб.;

– на погребение – 15 000 руб.».

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложен на Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.