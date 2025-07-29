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Абхазия Информ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЗАСЛУШАЛИ ГЛАВУ МИНЗДРАВА

Новости Вторник, 29 июля 2025 17:46
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЗАСЛУШАЛИ ГЛАВУ МИНЗДРАВА

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба, приглашенный в Общественную палату, рассказал о том, какие целевые программы осуществляет министерство, и что приобретено для медучреждений в этом году.  

Минздрав осуществляет 7 ведомственных целевых программ, утвержденных Кабинетом министров. Это:

– «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Объем финансирования программы – 250 млн руб.

– «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.». Объем финансирования – 6 млн руб.

– «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия». Объем финансирования – 8 млн руб.

– «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия». Объем финансирования – 60 млн руб.

– «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». Объем финансирования – 450 тыс. рублей.

– «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Объем финансирования – 180 млн рублей. В рамках данной программы Минздравом было направлено на лечение в частные медицинские учреждения Республики Абхазия и медицинские организации за пределами РА более 600 граждан.

– «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия». Объем финансирования – 20 млн рублей, исполнено – 7,8 млн рублей.

За счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования осуществляется программа «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений». Объем финансирования – 11,56 млн.

Также за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования осуществляется программа «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями». Объем финансирования – 74,5 млн рублей.

По межведомственной целевой программе «Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» в этом году на лечение было отправлено 30 пациентов.

За счет финансовой помощи РФ обеспечиваются льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждане РФ, постоянно проживающие в Абхазии. Объем финансирования – 56,25 млн рублей.  

В 2025 году Минздравом проведена следующая работа:

– При содействии Федерального центра медицины катастроф Минздрава России на базе Республиканской больницы создан Центр телемедицинских консультации. Проведено 132 консультации с медучреждениями РФ.

– Переданы в государственные медицинские учреждения республики 8 автомобилей скорой медицинской помощи, стоимостью 7,8 млн руб. каждый, а также передвижные медицинские комплексы в Очамчырскую и Гудаутскую ЦРБ стоимостью по 38 млн руб.

– Проведена масштабная диспансеризация детского населения республики российскими медиками. Врачи провели профилактические осмотры во всех районах Абхазии, диспансеризацию прошли 26 928 детей школьного и дошкольного возраста.

– Завершён ремонт компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ, аппарат работает в штатном режим. Средства на ремонт и закупку запчастей в размере 11 млн руб. были выделены из республиканского бюджета по поручению президента Бадры Гунба.

– Проведены четыре рабочих совещания с Минздравом РФ в режиме ВКС.

– Ведется работа по гармонизации законодательств РА и РФ.

– В рамках договорённостей с Минздравом РФ в Абхазию командированы российские медики для решения вопроса с кадровым дефицитом в пик курортного сезона. Узкопрофильные специалисты направлены в сухумскую инфекционную больницу, Гагрскую, Гудаутскую и Ткуарчалскую ЦРБ. Всего ожидается приезд 22 врачей. На сегодняшний день в больницах дежурят 9 врачей.

– Благотворительный фонд «Народный фронт все для победы» передал Минздраву Абхазии машины скорой помощи УАЗ и УАЗ пикап стоимостью по 3,3 млн руб.

– В Абхазию доставлен ангиограф, который будет установлен в специальном помещении в Республиканской больнице.

– На сумму 5,87 млн руб. оплачены расходные материалы для ангиографа.

– На 8 млн 654 тыс. руб. закуплены и доставлены реагенты для лаборатории Республиканской больницы.

– На 5 млн 511 тыс. руб. приобретены медицинские мониторы и инфузоматы для Республиканской больницы.

– На 4 млн 973 тыс. руб. закуплены реагенты для отделения гемодиализа Республиканской больницы. Пациенты получают необходимое лечение.

– 6 млн 727 тыс. рублей выделено на приобретение медикаментов – химиопрепаратов и инсулина.

– На 16 млн 737 тыс. рублей закупили оборудование для лапароскопии для Национального онкоцентра.

– Оплачен рентгеновский аппарат для Республиканского реабилитационного центра в г. Гагра – 4 млн 500 тыс. рублей. Будет доставлен в течение трех недель.

– На 18,4 млн руб. закуплены рентгеновские аппараты для Гагрской и Ткуарчалской ЦРБ. Аппараты уже установлены в медучреждениях.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 18:08

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