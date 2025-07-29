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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «ЛОКАЛИЗАЦИЯ 1С В АБХАЗИИ: ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА ДЛЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА»

Новости Вторник, 29 июля 2025 18:08
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «ЛОКАЛИЗАЦИЯ 1С В АБХАЗИИ: ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА ДЛЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА»

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. В парламентском Комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям прошла встреча с официальным партнером компании «Matrix-1С» в Абхазии Нарсоу Квирая. Обсуждался проект «Локализация 1С в Абхазии: Единая цифровая среда для бизнеса и государства», направленный на создание единого и современного инструмента для бухгалтерского, налогового и управленческого учета в стране. Данный проект может заменить устаревшие и разрозненные системы, используемые как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.

В настоящее время многие субъекты экономики сталкиваются с проблемами из-за использования устаревшего программного обеспечения, что приводит к неэффективности, ошибкам и отсутствию прозрачности.

Предлагаемый проект – профессиональная адаптация двух современных продуктов «1С»: 1) «1С: Бухгалтерия предприятия 3» (1С: БП) – для юридических лиц, обеспечивает полную автоматизацию учета в соответствии с абхазским законодательством; 2) «1С: Управление нашей фирмой 3» (1С:УНФ) – для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, комплексно автоматизирует все ключевые аспекты деятельности.

Реализация проекта локализации «1С» имеет стратегическое значение для Абхазии, предоставляя ряд следующих преимуществ:

– повышение прозрачности экономики и рост налоговых поступлений: единый стандарт учета упростит контроль и аудит, будет способствовать снижению доли теневой экономики;

– гармонизация законодательства с РФ: адаптация «1С», являющейся стандартом в России, создаст техническую основу для быстрой интеграции законодательных изменений;

– фундамент для цифровизации: проект станет базой для внедрения онлайн-касс, электронного документооборота и онлайн-сдачи отчетности;

– поддержка и развитие бизнеса: предприниматели получат мощный и доступный инструмент, повышающий их эффективность.

Кроме того, проект значительно улучшит инвестиционный климат, позволит российским инвесторам работать в привычной среде, что упростит аудит и снизит риски.

Локализация открывает доступ к обширной экосистеме сервисов «1С», таких как электронный документооборот, единый национальный каталог товаров, прямой обмен платежами с банками и автоматическая отправка отчетов в госорганы, что существенно упростит взаимодействие бизнеса и государства.

Квирая подчеркнул, что проект следует рассматривать как инвестицию в национальную цифровую инфраструктуру. Создание национального стандарта учета позволит государству получить контроль над ключевым элементом бизнес-среды, стимулировать цифровую грамотность и заложить основу для будущих государственных проектов.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 18:13

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