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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С БАЛЕРИНОЙ КРИСТИНОЙ ЧКОТУА

Новости Вторник, 29 июля 2025 18:13
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С БАЛЕРИНОЙ КРИСТИНОЙ ЧКОТУА

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провёл встречу с Кристиной Чкотуа, выпускницей Академии русского балета и артисткой Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Во встрече также принял участие министр культуры Даур Кове.

Глава государства выразил гордость за успехи соотечественницы в таком значимом виде искусства, как балет, отметив, что она представляет Абхазию на различных сценах и принимает участие в проектах, включая фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…».

Президент отметил, что ему известно о планах Кристины Чкотуа преподавать, подчеркнул, что она продолжает совершенствоваться не только как артистка, но и как педагог, пожелал ей дальнейших творческих успехов и выразил уверенность, что её пример вдохновит молодёжь.

Кристина Чкотуа поблагодарила президента за внимание и поддержку, подчеркнув, что гордится возможностью представлять Абхазию.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 18:16

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