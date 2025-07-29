В НОВОМ РАЙОНЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ

Строительную площадку посетил мэр Тимур Агрба.

«Это будет многофункциональная спортивная площадка для баскетбола, волейбола, пинг-понга, тенниса. Также установят трибуны на 200 человек. Строительство спортивной площадки – очень важное событие. В данном микрорайоне проживает очень много детей, молодых людей, которые имеют желание заниматься спортом, но ограничены в этом в связи с отсутствием таких площадок, спортзалов. Работы планируется завершить к 27 сентября. В День освобождения Сухума состоится открытие площадки», – рассказал Тимур Агрба.