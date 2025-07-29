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Абхазия Информ

В НОВОМ РАЙОНЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ

Новости Вторник, 29 июля 2025 18:16
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В НОВОМ РАЙОНЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. Новую площадку начали строить на территории сухумской средней 15-й школы Нового района в Сухуме. Работы осуществляются при финансировании российской энергетической компании АО «Концерн Росэнергоатом», при взаимодействии с Администрацией города Сухум.

Строительную площадку посетил мэр Тимур Агрба.

«Это будет многофункциональная спортивная площадка для баскетбола, волейбола, пинг-понга, тенниса. Также установят трибуны на 200 человек. Строительство спортивной площадки – очень важное событие. В данном микрорайоне проживает очень много детей, молодых людей, которые имеют желание заниматься спортом, но ограничены в этом в связи с отсутствием таких площадок, спортзалов. Работы планируется завершить к 27 сентября. В День освобождения Сухума состоится открытие площадки», – рассказал Тимур Агрба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 18:18

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