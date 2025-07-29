НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИ МОГУТ ОБРУШИТЬ ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ . Совет Федерации одобрил поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации», которые с 2026 года вводят обязательное оформление загранпаспортов для детей до 14 лет – свидетельства о рождении больше не будет достаточно для пересечения границы.

Это нововведение может резко сократить поток российских туристов в Абхазию, куда семьи с детьми традиционно ездили без дополнительных документов. Сейчас въезд в соседнюю страну для россиян максимально упрощён: взрослым достаточно внутреннего паспорта, детям – свидетельства о рождении. Однако после вступления изменений в силу (не ранее конца января 2026 года) для детских поездок потребуется загранпаспорт.

Новое требование может снизить турпоток в Абхазию в четыре раза, поскольку многие семьи не станут оформлять отдельные загранпаспорта детям для поездки. Парадоксально, но эти изменения были приняты одновременно с законом о «сопредельных дружественных странах», который должен был стимулировать турпоток в такие направления как раз за счёт упрощённых процедур.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что новые правила создают для детей худшие условия по сравнению со взрослыми, что может привести к массовому оттоку российских туристов с детьми из Абхазии на другие направления.

Властям и турбизнесу теперь предстоит искать решения, которые помогут смягчить последствия этих изменений для популярного курорта.