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Абхазия Информ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИ МОГУТ ОБРУШИТЬ ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 29 июля 2025 18:21
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИ МОГУТ ОБРУШИТЬ ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. Совет Федерации одобрил поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации», которые с 2026 года вводят обязательное оформление загранпаспортов для детей до 14 лет – свидетельства о рождении больше не будет достаточно для пересечения границы.

Это нововведение может резко сократить поток российских туристов в Абхазию, куда семьи с детьми традиционно ездили без дополнительных документов. Сейчас въезд в соседнюю страну для россиян максимально упрощён: взрослым достаточно внутреннего паспорта, детям – свидетельства о рождении. Однако после вступления изменений в силу (не ранее конца января 2026 года) для детских поездок потребуется загранпаспорт.

Новое требование может снизить турпоток в Абхазию в четыре раза, поскольку многие семьи не станут оформлять отдельные загранпаспорта детям для поездки. Парадоксально, но эти изменения были приняты одновременно с законом о «сопредельных дружественных странах», который должен был стимулировать турпоток в такие направления как раз за счёт упрощённых процедур.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что новые правила создают для детей худшие условия по сравнению со взрослыми, что может привести к массовому оттоку российских туристов с детьми из Абхазии на другие направления.

Властям и турбизнесу теперь предстоит искать решения, которые помогут смягчить последствия этих изменений для популярного курорта.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 18:26

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