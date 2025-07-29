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Абхазия Информ

АЖИОТАЖ ПРОШЕЛ: СИТУАЦИЯ С СЕРВИСОМ В АБХАЗИИ ВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ИНТЕРЕСА РОССИЯН

Новости Вторник, 29 июля 2025 18:26
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АЖИОТАЖ ПРОШЕЛ: СИТУАЦИЯ С СЕРВИСОМ В АБХАЗИИ ВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ИНТЕРЕСА РОССИЯН

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. В туристическом секторе Абхазии наблюдаются серьезные изменения, связанные со снижением интереса со стороны путешественников. Согласно результатам недавнего исследования, в текущем 2025 году спрос на поездки в республику сократился на 4,8 процента по сравнению с показателями прошлого сезона, что свидетельствует о смене предпочтений у отдыхающих.

Как сообщает Газета.Ru, ознакомившаяся с итогами исследования, ключевой причиной падения популярности направления стало недовольство туристов качеством предоставляемых на месте услуг. Около 70 процентов респондентов указали на непредсказуемый уровень сервиса при организации отдыха непосредственно в Абхазии. В связи с этим три четверти путешественников теперь предпочитают заблаговременно планировать и бронировать все составляющие отпуска через проверенные онлайн-агрегаторы, которые могут гарантировать определенные стандарты качества.

Исследование также выявило устойчивую тенденцию перехода туристов на цифровые платформы для организации своих поездок. Более 80 процентов опрошенных заявили, что ценят возможность получить полный комплекс услуг с прозрачными условиями в одном месте.

На этом фоне растет востребованность специализированных программ: гастрономические и винные туры стали популярнее на 23 процента, этнографические экскурсии – на 18 процентов, а приключенческие маршруты – на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 18:30

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