В АБХАЗИИ ПРОВЕДУТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с руководством и сотрудниками Государственного комитета Республики Абхазия по статистике. Главной темой совещания стала подготовка к проведению переписи населения на территории Республики Абхазия.

Премьер-министр поручил председателю Госкомитета Каме Гогия подготовить предложения об установлении даты и плана мероприятий по проведению переписи населения. Последняя перепись населения в Абхазии проводилась в 2011 году.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению цифровизации статистической деятельности.

Разработанная программа электронной отчетности уже работает в тестовом режиме, это позволяет более подробно и оперативно обрабатывать получаемую информацию о состоянии экономики, социальной сферы и жизни людей, отметила председатель Госкомитета Кама Гогия.

Премьер-министр отметил, что цифровизация даст возможность повысить качество и доступность статистических данных, ускорить процесс сбора, обработки и анализа отчетных показателей, а также улучшить методологические подходы.

Владимир Делба обратил внимание, что Госкомитету важно продолжить использовать новые технологии в своей работе.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.