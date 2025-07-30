СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками СГБ задержан гражданин Турции Кюпчю Сейдан Недим Хасан Тахинович 1972 года рождения. По оперативным данным и результатам проверки он совершил убийство на территории Турции и во избежание наказания незаконно пересек государственную границу вброд из Грузии в Абхазию.
С целью легализации своего нахождения на территории Абхазии и сокрытия своей личности гражданин Кюпчю, воспользовался паспортными данными гражданина Абхазии, репатрианта умершего к тому времени на территории Турции.
В отношении гражданина Турции проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.
Последнее от Super User
- В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ
- ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛИ С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ
- БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ СБОРНУЮ АБХАЗИИ ПО ДОМИНО
- РЯДЫ ЧЛЕНОВ ТПП ПОПОЛНИЛИСЬ
- ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»