СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками СГБ задержан гражданин Турции Кюпчю Сейдан Недим Хасан Тахинович 1972 года рождения. По оперативным данным и результатам проверки он совершил убийство на территории Турции и во избежание наказания незаконно пересек государственную границу вброд из Грузии в Абхазию.