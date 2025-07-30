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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Новости Среда, 30 июля 2025 19:02
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СОТРУДНИКИ СГБ АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками СГБ задержан гражданин Турции Кюпчю Сейдан Недим Хасан Тахинович 1972 года рождения. По оперативным данным и результатам проверки он совершил убийство на территории Турции и во избежание наказания незаконно пересек государственную границу вброд из Грузии в Абхазию.

С целью легализации своего нахождения на территории Абхазии и сокрытия своей личности гражданин Кюпчю, воспользовался паспортными данными гражданина Абхазии, репатрианта умершего к тому времени на территории Турции.

В отношении гражданина Турции проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 19:05

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