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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»

Новости Среда, 30 июля 2025 19:06
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Вараздата Миносян состоялось первое заседание в 2025 году межведомственной исполнительно-распределительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2023-2025».

В соответствии с программой, были рассмотрены заявления граждан:

– инвалидов 1 группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или заявитель - инвалид с детства;

– круглых сирот;

– многодетных семей (пятеро и более детей).

На заседании удалось рассмотреть 40 заявлений. Следующее заседание комиссии состоится в пятницу, 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 19:10

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