ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2023-2025»
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Вараздата Миносян состоялось первое заседание в 2025 году межведомственной исполнительно-распределительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2023-2025».
В соответствии с программой, были рассмотрены заявления граждан:
– инвалидов 1 группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;
– лиц, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или заявитель - инвалид с детства;
– круглых сирот;
– многодетных семей (пятеро и более детей).
На заседании удалось рассмотреть 40 заявлений. Следующее заседание комиссии состоится в пятницу, 1 августа.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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