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Абхазия Информ

РЯДЫ ЧЛЕНОВ ТПП ПОПОЛНИЛИСЬ

Новости Среда, 30 июля 2025 19:10
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РЯДЫ ЧЛЕНОВ ТПП ПОПОЛНИЛИСЬ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии прошла встреча президента Тамилы Мерцхулава с представителями бизнес-сообщества республики – новыми членами ТПП, на которой им вручили свидетельства о членстве в организации. Это мероприятие свидетельствует о продолжающемся росте и укреплении членской базы палаты, играющей ключевую роль в объединении и поддержке местных предпринимателей.

Открывая встречу, президент напомнила, что Торгово-промышленная палата – это негосударственная некоммерческая организация, объединяющая предприятия и предпринимателей Абхазии на добровольной основе.

ТПП со дня ее основания всегда стоит на защите интересов бизнес-сообщества, а также способствует взаимодействию предпринимателей с органами государственной и исполнительной власти и местного самоуправления. Более того – содействует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, помогает найти потенциальных деловых партнеров как на внутреннем, так и на международном рынках.

«Одним из значимых преимуществ членства в ТПП можно считать участие предпринимателей в различных рабочих группах и отраслевых объединениях, конференциях и круглых столах на тему развития бизнеса, а также им предоставляется возможность влиять на законотворческий процесс, рассматривая и предлагая свои варианты проектов нормативно-правовых актов. Вхождение в ТПП позволит новым участников расширить деловую связь, обмениваться опытом и налаживать новые партнерские отношения», – подчеркнула Тамила Мерхулава.

Далее начальники управлений ТПП вкратце рассказали о деятельности своих подразделений, основных функциональных обязанностях, о задачах стоящих перед палатой и предоставляемых ею услугах.

Предприниматели проявили большой интерес к работе палаты, задавали вопросы, касающиеся сферы деятельности, которой они занимаются. Многие проявили желание участвовать в совместных выездных мероприятиях.

Затем состоялось вручение свидетельств о членстве в ТПП, которые получил 31 предприниматель.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 19:14

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