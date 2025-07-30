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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ СБОРНУЮ АБХАЗИИ ПО ДОМИНО

Новости Среда, 30 июля 2025 19:14
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БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ СБОРНУЮ АБХАЗИИ ПО ДОМИНО

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял сборную команду Абхазии по домино, которая стала призёром международного Открытого чемпионата в Мексике. Во встрече принял участие вице-премьер, и.о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Глава государства поздравил спортсменов с победой, подчеркнув, что их успехом гордится вся страна.

«Благодарю вас за достойное представление Абхазии на международной арене. Участие в подобных турнирах прославляет нашу республику и укрепляет её престиж. Благодаря таким достижениям об Абхазии узнают всё больше людей в разных странах. Руководство страны всегда готово поддерживать инициативы, направленные на развитие этого вида спорта, и будет оказывать необходимое содействие», – сказал Бадра Гунба.

Члены команды выразили благодарность президенту за поддержку, благодаря которой им удалось принять участие в турнире.

Во время встречи было отмечено, что представитель абхазской сборной Саид Ашуба занял первое место в личном первенстве. Президент поздравил его с победой и пожелал дальнейших успехов.

Члены команды сообщили главе государства о планах принять участие в Чемпионате мира по домино, который пройдёт в этом году в Пуэрто-Рико. Рассматривается возможность проведения в Абхазии международного турнира памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния осенью этого года, а также Чемпионата мира по домино в 2026 году.

Президент выразил поддержку этим инициативам и отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководство страны сделает всё необходимое, чтобы обеспечить проведение чемпионата на высоком уровне.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 19:20

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