ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛИ С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в закон «О выборах в органы местного самоуправления». В целях урегулирования общественных отношений в сфере выборов, создания единой нормы права для всех выборных органов, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» срок полномочий депутатов органов местного самоуправления увеличен с четырех лет до пяти, по аналогии со сроками полномочий президента и депутатов парламента Республики Абхазия.