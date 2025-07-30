ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛИ С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в закон «О выборах в органы местного самоуправления». В целях урегулирования общественных отношений в сфере выборов, создания единой нормы права для всех выборных органов, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» срок полномочий депутатов органов местного самоуправления увеличен с четырех лет до пяти, по аналогии со сроками полномочий президента и депутатов парламента Республики Абхазия.
Принятие законопроекта также позволит снизить нагрузку на государственный бюджет.
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