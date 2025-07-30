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Абхазия Информ

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛИ С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Новости Среда, 30 июля 2025 19:22
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ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛИ С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в закон «О выборах в органы местного самоуправления». В целях урегулирования общественных отношений в сфере выборов, создания единой нормы права для всех выборных органов, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» срок полномочий депутатов органов местного самоуправления увеличен с четырех лет до пяти, по аналогии со сроками полномочий президента и депутатов парламента Республики Абхазия.

Принятие законопроекта также позволит снизить нагрузку на государственный бюджет.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 19:26

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