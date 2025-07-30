В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента большинством голосов приняли в первом чтении законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия». За проголосовал 21 депутат, один против, двое воздержались.

Уровень развития малого и среднего предпринимательства – один из основных показателей социально-экономического и социально-политического развития страны. Деятельность предпринимателей малого и среднего бизнеса положительно влияет на такие показатели, как устойчивость социально-экономической системы, политическая стабильность, численность среднего класса и др.

Малое и среднее предпринимательство в Абхазии относится к числу приоритетных секторов экономики, который имеет тенденцию к постоянному росту, способствует снижению безработицы, обеспечению занятости населения, развитию конкуренции, увеличению налоговых поступлений в госбюджет и др. В то же время в республике существует ряд проблем, замедляющих развитие малого и среднего предпринимательства, снижающих экономическую активность населения, сдерживающих образование новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Это отсутствие правового регулирования малого и среднего предпринимательства, недостаток собственных финансовых ресурсов субъектов малого и среднего предпринимательства, низкий уровень предпринимательской культуры, недостаточная информационная поддержка и др.

Законопроект был разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства.

В Абхазии отсутствует нормативно-правовой акт, определяющий критерии отнесения субъектов экономики к малому и среднему предпринимательству.

Представленный проект закона восполняет данный пробел. Так, статья 7 посвящена регламентированию критериев определения субъектов предпринимательства.

Включение такой нормы в проект закона связано прежде всего с тем, что малый и средний бизнес используют особые, предназначенные только для них преференции и льготы со стороны государства. Это сделано для того, чтобы максимально снизить как административную, так и налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, получая взамен снижение уровня безработицы.

В соответствии с проектом, основные требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства, – это количество работников и объем выручки.

Для эффективного и успешного развития малого и среднего предпринимательства важным является создание не только благоприятного правового климата. Государство должно также обеспечить финансово-кредитную и инвестиционную поддержку малого и среднего бизнеса, которая сочетает в себе налоговые льготы, систему кредитования и т.д. В этих целях в проекте предусмотрены нормы, касающиеся этих вопросов.

Статьи 14-22 посвящены регламентированию государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства на территории Республики Абхазия.

Статья 14 регламентирует государственно-финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства; статья 15 – условия оказания такой поддержки.

Статья 24 регламентирует реестр субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства. Реестр содержит информацию о микро-, малых и средних предприятиях. Реестр будет вестись министерством по налогам и сборам РА в электронном формате.

В проекте закона содержатся нормы, определяющие защиту прав и законных интересов субъектов малых и средних предприятий.

Статья 25 регламентирует формы защиты прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательства. Выделен как судебный порядок защиты, так и иной порядок в соответствии с законодательством РА.

Статья 27 посвящена порядку обжалования действий и бездействий, а также решений органов государственной власти республики.