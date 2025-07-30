СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН РОССИЙСКИХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН АБХАЗИИ СО СТОРОНЫ РОССИИ
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Парламент принял постановление о создании парламентской комиссии по расследованию причин возникновения фактов применения в отношении отдельных граждан Республики Абхазия персональных санкций со стороны Российской Федерации, а также в целях выявления фактов нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина со стороны предыдущего руководства Республики Абхазия.
В состав комиссии вошли депутаты Кан Кварчия, Даут Хутаба, Темур Шергелия, Эрик Рштуни и Бадрик Пилия.
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