ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СТУДИЮ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ «АРТЕЛЬ»

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба посетил студию народных промыслов «Артель» и ознакомился с работой различных её цехов, включая кожевенный, стеклодувный, гончарный, деревообрабатывающий, печатный и лазерный.

«Считаю, что такого рода производство необходимо поддерживать. Это, конечно же, в первую очередь – рабочие места, это новая база налогообложения. И, конечно же, важно сохранить тот потенциал, который мы имеем – народное творчество, позволяющее сохранять самобытность и традиции производства», – сказал Бадра Гунба.

Особое внимание глава государства уделил гончарному цеху, подчеркнув, что он предоставляет молодым людям возможность применять полученные знания на практике, создавать предметы искусства, а также способствует развитию малого предпринимательства и сохранению национальных традиций.

Студия «Артель», основанная около 15 лет назад, активно занимается развитием народных промыслов и реализацией обучающих программ для молодёжи.

По словам директора студии Даура Гумба, «Артель» заключила соглашения о сотрудничестве с Сухумским государственным училищем и Абхазским государственным университетом. Это даёт возможность студентам творческих и дизайнерских направлений проходить производственную практику на базе студии.

«Они получают практические знания в области технологических процессов, дополняющие их теоретическую подготовку. У нас для этого есть все условия: цех по пошиву изделий из кожи, стеклодувный цех, гончарный цех, цех деревообработки, печатный и лазерный цехи», – пояснил Даур Гумба.

По итогам посещения студии «Артель» президент пообещал содействие в решении вопроса с помещением, а также в получении субсидий в рамках программы поддержки предпринимателей.

Также договорились о подготовке студией предложения по созданию литейного цеха по обработке цветных металлов и реализации образовательной программы. Президент подтвердил готовность поддержать эти проекты.