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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Новости Среда, 30 июля 2025 19:49
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В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. На территории Республиканской больницы возводят отдельный корпус для установки ангиографа - высокоточного оборудования для диагностики сосудов. Он поможет выявлять тромбозы, сужения и повреждения сосудов, а значит – спасать жизни при инфарктах и инсультах.

Главврач Эрик Хатхва отметил, что такие исследования кратно помогут медицине Абхазии бороться с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний.

Ангиограф обошёлся примерно в 100 млн рублей, оборудование закуплено благодаря договоренностям Минздравов Абхазии и России и поддержке российского руководства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 20:37

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