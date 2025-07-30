В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. На территории Республиканской больницы возводят отдельный корпус для установки ангиографа - высокоточного оборудования для диагностики сосудов. Он поможет выявлять тромбозы, сужения и повреждения сосудов, а значит – спасать жизни при инфарктах и инсультах.