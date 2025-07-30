РАСКРЫТА КРАЖА, СОВЕРШЕННАЯ ГРУППОЙ ЛИЦ
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Оперативно раскрыто хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору на берегу моря по ул. Абазгаа в г. Гагра – задержаны трое жителей Очамчырского района. Злоумышленники, похитив сотовый телефон, 13.100 рублей и банковские карты заявительницы скрылись с места преступления.
В результате слаженной работы сотрудников уголовного розыска Гагрского и Гулрыпшского района автомобиль подозреваемых был остановлен в п. Агудзера. Управлял машиной житель с. Пакуашь Джинджолия Гудиса Гарикович, 1999 г.р.
При осмотре транспортного средства в салоне автомобиля, в подлокотнике сотрудники милиции обнаружили сотовый телефон, который, как признался гражданин Джинджолия, был украден. Там же, в салоне хранился красный кожаный чехол с банковскими картами на имя заявительницы, ранее похищенный на берегу моря в г. Гагра.
Гудиса Джинджолия был задержан и доставлен в Гагрское управление внутренних дел, где при личном досмотре у последнего изъяты денежные средства. Как пояснил задержанный, похищенные деньги они поделили.
Пассажиром в автомобиле с Джинджолия следован также житель с. Пакуаш Тания Нарсоу Миронович, 2000 г.р., который был задержан и подвергнут личному досмотру. При личном досмотре у Тания была изъята незначительная сумма денежных средств, которые, как пояснил задержанный, остались от ранее похищенных.
Третий соучастник преступления – житель с. Маркула Очамчырского р-на Пачкория Гениоз Тамазиевич, 2005 г.р. задержан сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району в пос. Бзыпта.
Похищенное имущество потерпевшей, а именно сотовый телефон стоимостью 150.000 рублей, банковские карты и частично денежные средства изъяты.
Вышеназванным гражданам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, на время предварительного следствия обвиняемые содержатся под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
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