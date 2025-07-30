ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В СУХУМЕ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Три детские площадки открыли в Сухуме – в парке имени Тараса Шабма, на улице Киараз, а также на Массиве Гумиста. Всего будет установлено пять детских площадок. Все они построены в рамках сотрудничества Абхазии и России, за счет средств Краснодарского края.