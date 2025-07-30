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Абхазия Информ

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В СУХУМЕ

Новости Среда, 30 июля 2025 21:13
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ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В СУХУМЕ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Три детские площадки открыли в Сухуме – в парке имени Тараса Шабма, на улице Киараз, а также на Массиве Гумиста. Всего будет установлено пять детских площадок. Все они построены в рамках сотрудничества Абхазии и России, за счет средств Краснодарского края.

Открытие площадок посетили замглавы администрации столицы Инал Авидзба, начальник УКС Демир Гамисония, председатель Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая» Роман Марченко.

«Мы благодарны нашим российским партнерам за такое содействие. Хочу выразить искреннюю благодарность за установку прекрасных детских площадок. Это не только создала прекрасное место для игр и развлечений, но и стала источником радости для всех детей», – подчеркнул Инал Авидзба.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:16

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