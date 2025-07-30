«ДОШИРАК» И АБХАЗИЯ «ЗА 300 РУБЛЕЙ». ОТЕЛЬЕРЫ НАЧАЛИ ЗАМАНИВАТЬ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЛАПШОЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . Отельеры в Абхазии начали рекламировать свои пункты размещения для россиян при помощи лапши быстрого приготовления, информирует Readovka. По данным источника, произошло это после оттока туристов из РФ. Предшествовал сложившейся ситуации скандал с абхазской чиновницей, которая заявила, что россияне приезжают в республику «за 300 рублей» и покупают лапшу быстрого приготовления.

Российские отдыхающие начали устраивать флешмобы в соцсетях, чтобы бойкотировать поездки в Абхазию. Однако местные отельеры не растерялись и сняли ролик, где поется песня про «Доширак». Представители сферы гостеприимства предлагают насладиться лапшой с живописным видом на местную природу.

Отельеры признают, что всегда рады российским туристам, несмотря на отток приезжающих в отпуск граждан. По их мнению, обед на террасах здесь выглядит более эстетично.