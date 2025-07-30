 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«ДОШИРАК» И АБХАЗИЯ «ЗА 300 РУБЛЕЙ». ОТЕЛЬЕРЫ НАЧАЛИ ЗАМАНИВАТЬ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЛАПШОЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Новости Среда, 30 июля 2025 21:17
Оцените материал
(0 голосов)
«ДОШИРАК» И АБХАЗИЯ «ЗА 300 РУБЛЕЙ». ОТЕЛЬЕРЫ НАЧАЛИ ЗАМАНИВАТЬ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ЛАПШОЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Отельеры в Абхазии начали рекламировать свои пункты размещения для россиян при помощи лапши быстрого приготовления, информирует Readovka. По данным источника, произошло это после оттока туристов из РФ. Предшествовал сложившейся ситуации скандал с абхазской чиновницей, которая заявила, что россияне приезжают в республику «за 300 рублей» и покупают лапшу быстрого приготовления.

Российские отдыхающие начали устраивать флешмобы в соцсетях, чтобы бойкотировать поездки в Абхазию. Однако местные отельеры не растерялись и сняли ролик, где поется песня про «Доширак». Представители сферы гостеприимства предлагают насладиться лапшой с живописным видом на местную природу.

Отельеры признают, что всегда рады российским туристам, несмотря на отток приезжающих в отпуск граждан. По их мнению, обед на террасах здесь выглядит более эстетично.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В СУХУМЕ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.