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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 30 июля 2025 21:19
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Гудаутскую районную поликлинику, встретился с персоналом и ознакомился с условиями их работы. Местная поликлиника обслуживает от 38 до 40 тысяч человек в год. В ней работает 25 человек. Медицинское учреждение нуждается в капитальном ремонте.

Ознакомившись с состоянием поликлиники, Бадра Гунба поручил начальнику УКС Демиру Гамисония подготовить проектно-сметную документацию и начать поэтапный ремонт, ремонтные работы начать с кровли здания.

Президент подчеркнул, что государство окажет поддержку в поэтапном восстановлении поликлиники по мере возможностей.

Затем Бадра Гунба посетил водозабор в селе Дурипш, расположенный в высокогорной местности и обеспечивающий водой несколько сёл – Хыпста, Куланырхуа, Звандрипш, Абгархук, Дурипш, Хуап, Мгудзырхуа, а также часть города Гудаута.

Летом в этом районе часто возникают перебои с водоснабжением из-за снижения дебета в русле реки Хыпста.

Президент подчеркнул, что обеспечение граждан питьевой водой является ключевым вопросом.

«Вопросы обеспечения граждан питьевой водой для нас ключевые. Необходимо приложить все усилия, чтобы максимально сократить дефицит в этом году. Жду от вас предложений по решению данной проблемы, а также скорейшей реализации необходимых работ. Они должны быть завершены в этом году», – сказал Бадра Гунба.

Президент поручил руководству УКС отремонтировать проблемные участки дорог в городе Гудаута в 2025 году.

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«По вашему поручению, в части реализации в части капитального ремонта дорожной инфраструктуры, Управлением капитального строительства были проведены работы по разработке сметной документации с последующим её прохождением экспертизы. На текущий момент удалось в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию РА, включить по городу Гудаута три дороги: по улице Киараз, улице Пушкина, улице братьев Джинджолия, улице 23 июля», – доложил президенту начальник УКС Демир Гамисония.

Также глава государства проинспектировал ход ремонтных работ нового зала для вольной борьбы и бокса в селе Лыхны.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:52

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