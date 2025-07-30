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Абхазия Информ

ТРИО «YANAY» ВЫСТУПИТ НА ФЕСТИВАЛЕ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Среда, 30 июля 2025 21:49
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ТРИО «YANAY» ВЫСТУПИТ НА ФЕСТИВАЛЕ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. 4 августа абхазское трио «YANAY» примет участие в ХХІ Музыкальном фестивале «Хибла Герзмава приглашает…», который пройдет у подножья Бедийского собора, памятника абхазской архитектуры Х века, возвышающегося среди живописных горных ландшафтов.

В этот вечер на сцену выйдут:

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава;

абхазский органист Лука Гаделия;

трио «YANAY» (Нугзар Какалия, Аляс Абухба, Осман Абухба);

трубач Евгений Кондратьев.

В программе вечера – абхазская народная музыка в оригинальном звучании, сочинения эпохи барокко и духовная классика. Это будет вечер, в котором традиция и современность сольются в едином дыхании.

«YANAY» – музыкальное трио из Абхазии дает новую жизнь и звучание старым абхазским песням. В их репертуаре всеми любимые композиции в обновленных аранжировках – народная, зарубежная и авторская музыка.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:51

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