УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ» ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Экологическая акция в рамках проекта по переработке бытовых отходов прошла в Сухуме в выходные. С раннего утра финалисты конкурса «Команда Абхазии» и десятки добровольцев очищали побережье от мусора, приводили в порядок пляжи «Доки» и «Локомотив», и прилегающие территории.