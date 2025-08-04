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Абхазия Информ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ» ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Новости Понедельник, 04 августа 2025 13:55
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «КОМАНДА АБХАЗИИ» ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Экологическая акция в рамках проекта по переработке бытовых отходов прошла в Сухуме в выходные. С раннего утра финалисты конкурса «Команда Абхазии» и десятки добровольцев очищали побережье от мусора, приводили в порядок пляжи «Доки» и «Локомотив», и прилегающие территории.

По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться регулярно.

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