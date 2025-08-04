ИТОГИ ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ «КУБОК МЭРА Г. СУХУМ»

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . С 28 июля по 3 августа на кортах столицы состоялся турнир по теннису «Кубок мэра г. Сухум». В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Абхазии – Сухума и Пицунды, Республики Коми, а также из различных городов России включая Сочи, Москву, Армавир, Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, Химки, Волгодонск, Протвино, Екатеринбург, Симферополь, Санкт-Петербург, Белгород, Липецк, Новокубанск, Таганрог и Уфу.

В возрастной категории 9-10 лет среди девочек победителем стала Чаабал София из города Сухум, тренируемая Э. В. Акуция. Второе место заняла Адлейба Амелия из Сухума под руководством того же тренера. Бронзовую медаль завоевала Филимонова Алиса из Сочи.

Среди мальчиков этой же возрастной категории первое место занял Парамонов Володар из Сухума, также тренируемый Э. В. Акуция. Вторым стал Бигвава Владислав из Сухума под руководством того же наставника. Бронзовый призер – Юрьев Михаил из Ставрополя.

В категории юношей до 17 лет победителем стал Демченко Кирилл из Новороссийска. Второе место занял Никитин Василий из Протвино, третье – Нанба Сабри из Сухума, тренируемый Э. В. Акуция.

Среди девушек возрастной категории до 17 лет первое место заняла Ткаченко Елизавета из Новороссийска. Второй стала Гумба Мелания из Пицунды под руководством тренера Королевой А. Бронзовый призер – Кузьмина София из Сочи.

В смешанном парном разряде среди участников до 17 лет первое место заняли Ткаченко Е., тренируемый Демченко К., второе – Кузьмина С. под руководством тренера Староверова Г., третье – Пономаренко О., тренируемый Поповой В.

В категории детей до 9 лет победителем стал Барганджия Лука из Сухума, тренируемый Э. В. Акуция. Серебряным призером стала Герхелия Айлин из Сухума под руководством Г. Р. Деленян Бронзовую медаль завоевал Кукава Эмир из Сухума, тренируемый Зининой.