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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАРОДОВ КАВКАЗА

Новости Понедельник, 04 августа 2025 13:36
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАРОДОВ КАВКАЗА

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. В Стамбул прибыла делегация из Абхазии для участия в этнокультурном фестивале народов Кавказа, организованном Федерацией Кавказских культурных центров.

Сегодня, участники лагеря отправляются в Дюздже.

В рамках программы лагеря предусмотрены мероприятия, способствующие укреплению межнациональных отношений, а также сохранению самобытной культуры и языков народов Кавказа.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 13:38

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