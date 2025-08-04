ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ФЕСТИВАЛЕ НАРОДОВ КАВКАЗА
Новости Понедельник, 04 августа 2025 13:36
Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. В Стамбул прибыла делегация из Абхазии для участия в этнокультурном фестивале народов Кавказа, организованном Федерацией Кавказских культурных центров.
Сегодня, участники лагеря отправляются в Дюздже.
В рамках программы лагеря предусмотрены мероприятия, способствующие укреплению межнациональных отношений, а также сохранению самобытной культуры и языков народов Кавказа.