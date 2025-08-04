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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Новости Понедельник, 04 августа 2025 13:33
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ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Модернизацию инфраструктуры и установку обзорных воздушных шаров в Рицинском парке обсудили министр туризма Астамур Логуа и руководство Рицинского реликтового национального парка.

По словам директора Адамура Багателия РРНП работает круглогодично с 2022 года, но инфраструктура слабо подготовлена к зимнему сезону. Среди основных проблем он назвал водоснабжение и состояние подпорных сооружений.

Он также сообщил, что собственными силами отремонтирована ГЭС и установлены камеры видеонаблюдения.

Министр осмотрел территорию и ознакомился с разработанным проектом реконструкции набережной озера Рица и смотровой площадки, согласно которому береговая линия будет закрыта для автотранспорта.

Логуа отметил необходимость дополнительных госинвестиций в развитие парка и расширения парковки.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 13:36

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