ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Модернизацию инфраструктуры и установку обзорных воздушных шаров в Рицинском парке обсудили министр туризма Астамур Логуа и руководство Рицинского реликтового национального парка.

По словам директора Адамура Багателия РРНП работает круглогодично с 2022 года, но инфраструктура слабо подготовлена к зимнему сезону. Среди основных проблем он назвал водоснабжение и состояние подпорных сооружений.

Он также сообщил, что собственными силами отремонтирована ГЭС и установлены камеры видеонаблюдения.

Министр осмотрел территорию и ознакомился с разработанным проектом реконструкции набережной озера Рица и смотровой площадки, согласно которому береговая линия будет закрыта для автотранспорта.

Логуа отметил необходимость дополнительных госинвестиций в развитие парка и расширения парковки.