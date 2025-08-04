ВЕРНУЛИСЬ К ДВУСТОРОННЕМУ ДВИЖЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА

«На перекрёстке улиц Ардзинба и Воронова ранее висел дорожный знак «кирпич», поворот на Воронова был запрещен, так как этот перекресток был аварийно-опасен.

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Движение автотранспорта на участке улицы Воронова на промежутке между проспектом Аиааира и ул. Ардзинба стало вновь двусторонним.

Затем мы установили светофорный объект, но движение тогда не открыли по просьбе местных жителей.

Учитывая, что уже установлен светофор, движение теперь открыто, квартал стал двусторонним», – сказал директор Департамента организации безопасности дорожного движения Администрации г. Сухум Темур Абгадж.