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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА «ТАВРИДА.АРТ»

Новости Понедельник, 04 августа 2025 13:17
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БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА «ТАВРИДА.АРТ»

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг в качестве почётного гостя принял участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» – самом масштабном культурно-просветительском событии России, посвящённом молодому искусству. В составе официальной делегации Абхазии также были вице-премьер, и. о. председателя государственного комитета по делам молодёжи и спорту Таращ Хагба и абхазский кинорежиссёр Тимур Квеквескири.

В этом году в программе представлены пять основных направлений искусства: театр, изобразительное искусство, музыка, кино и литература.

В Крыму президент Абхазии встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко. Они вместе приняли участие в Арт-шествии, а также посмотрели музыкальную мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и Победа», приуроченную к 80-летию Великой Победы.

Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели открывшийся на «Тавриде» Дом Абхазии. Арт-объект создали Гарик Асланян и Виктория Тания во время участия в арт-школе «Маршруты Абхазии», которая проходила в июне.

Они украсили стены изображениями героев нартского эпоса, элементами абхазского герба и флага.

Глава государства встретился с участниками фестиваля из Абхазии: Аланом Бесланипа, Ланой Нарсия и Татьяной Линодат. Они рассказали президенту о своём участии в фестивале, поделились впечатлениями и планами на будущее.

Бадра Гунба пожелал юным дарованиям из Абхазии успехов, отметив, что государство будет уделять особое внимание поддержке творческой молодёжи.

Глава государства также пообщался с представителями средств массовой информации и поделился своими впечатлениями о фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», отметив его особое значение для укрепления культурных связей и поддержки молодёжи.

Президент подчеркнул, что в основе фестиваля лежит память о Великой Отечественной войне и героях СВО.

«В рамках фестиваля самое главное – это память о Великой Отечественной войне и героях СВО. Именно это сегодня является важным напоминанием», – сказал Бадра Гунба.

Президент дал высокую оценку самому арт-кластеру, подчеркнув его уникальные возможности.

«Это культурно-просветительская площадка, где молодёжь из России и других стран, в том числе из Абхазии, может встречаться и обмениваться опытом. Представители Абхазии часто приезжают сюда, чтобы представить свою самобытную культуру, поделиться идеями и обогатиться опытом сверстников. Подобные события укрепляют дружбу между народами», –сказал Бадра Гунба.

Президент рассказал о важности туризма для Абхазии, подчеркнув, что он неразрывно связан с сохранением и продвижением культуры.

«Мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры и логистических возможностей нашей страны. В этом году был открыт аэропорт, и спустя 32 года возобновились регулярные авиасообщения с городами России. География полётов постоянно расширяется. Также был запущен поезд «Диоскурия», который пользуется большим спросом, и буквально через несколько дней будет запущен катер между Сухумом и Сочи», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, помимо развития туристической инфраструктуры, важно показать гостям и культурное богатство страны.

«Мы хотим представить им не только красоту природы, но и богатое историческое прошлое, а также нашу самобытную культуру. Именно тесное взаимодействие в рамках культурного сотрудничества позволяет народам лучше понять друг друга. В этом смысле мы, как туристическая республика, хотим, чтобы туристы смогли по-настоящему познакомиться с нашей богатой историей и традициями», – отметил президент.

Бадра Гунба поблагодарил российских коллег, в частности Сергея Кириенко, за поддержку в восстановлении Национальной картинной галереи.

«При поддержке Сергея Владиленовича у нас появилась возможность восстановить галерею. Мы уже реализовали этот проект, а на подходе – открытие выставочного зала в Сухуме, также при поддержке России. Сохранение культуры Абхазии для нас – ключевое направление, потому что без культуры и сохранения истории ни один народ ещё не развивался. Мы сосредоточим свои усилия на сохранении всего потенциала, который мы имеем, и, конечно же, на развитии своей самобытной культуры», – сказал глава государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 13:26

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