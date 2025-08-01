АНОНС СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АБХАЗИИ НА ВЫХОДНЫЕ
Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Государственный комитет по делам молодежи с порта представляет анонс спортивных мероприятий в Абхазии на выходные:
1 – 3 августа в пансионате «Айтар» пройдут 55-е Международные учебно-тренировочные сборы и 5-й Кубок Евразии по каратэ-до Шотокан Рю Кадзэ Ха;
1 – 2 августа – учебно-тренировочные сборы, 3 августа – Кубок Евразии. Торжественное открытие турнира – 3 августа в 11:30;
2 – 10 августа в шахматной школе имени Анатолия Карпова состоится XXII Международный шахматный фестиваль «Абхазия Опен 2025».
Торжественное открытие фестиваля – 2 августа в 11:00.
2 – 3 августа в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр состоятся:
Чемпионат Абхазии по настольному теннису среди мужчин и женщин
Первенство Абхазии среди юношей и девушек 2008–2009 и 2011 годов рождения
Начало соревнований – 2 августа в 11:00.
Госкомитет приглашает всех любителей спорта поддержать участников и стать частью этих ярких событий.