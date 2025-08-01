 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНОНС СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АБХАЗИИ НА ВЫХОДНЫЕ

Новости Пятница, 01 августа 2025 21:00
Оцените материал
(0 голосов)
АНОНС СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В АБХАЗИИ НА ВЫХОДНЫЕ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Государственный комитет по делам молодежи с порта представляет анонс спортивных мероприятий в Абхазии на выходные:

1 – 3 августа в пансионате «Айтар» пройдут 55-е Международные учебно-тренировочные сборы и 5-й Кубок Евразии по каратэ-до Шотокан Рю Кадзэ Ха;

1 – 2 августа – учебно-тренировочные сборы, 3 августа – Кубок Евразии. Торжественное открытие турнира – 3 августа в 11:30;

2 – 10 августа в шахматной школе имени Анатолия Карпова состоится XXII Международный шахматный фестиваль «Абхазия Опен 2025».  

Торжественное открытие фестиваля – 2 августа в 11:00.

2 – 3 августа в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр состоятся:

Чемпионат Абхазии по настольному теннису среди мужчин и женщин

Первенство Абхазии среди юношей и девушек 2008–2009 и 2011 годов рождения

Начало соревнований – 2 августа в 11:00.

Госкомитет приглашает всех любителей спорта поддержать участников и стать частью этих ярких событий.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 01 августа 2025 21:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 103%
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.