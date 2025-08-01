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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 103%

Новости Пятница, 01 августа 2025 20:56
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ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 103%

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. В июле 2025 года при плане в размере 378,2 млн руб. таможенными органами начислено таможенных платежей 388,7 млн руб., план за июль месяц выполнен на 103%. По итогам за семь месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 млрд 517,4 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 194,1 млн руб. (за 7 месяцев 2024 года было начислено 2 млрд 323,3 млн руб.).

План по начислению таможенных платежей за семь месяцев 2025 года выполнен на 100%.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 01 августа 2025 21:00

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