НА КПМ «МЮССЕРА» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии, в ходе реализации оперативной информации, провели досмотр транспортного средства марки «Toyota Voxy» с государственным регистрационным знаком А 011 ВВ АВН на КПМ «Мюссера», под управлением гражданина Цицкаладзе А.В., 1982 года рождения, проживающий в городе Сухум.