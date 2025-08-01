НА КПМ «МЮССЕРА» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии, в ходе реализации оперативной информации, провели досмотр транспортного средства марки «Toyota Voxy» с государственным регистрационным знаком А 011 ВВ АВН на КПМ «Мюссера», под управлением гражданина Цицкаладзе А.В., 1982 года рождения, проживающий в городе Сухум.
В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружили 24 блока табачной продукции различных наименований, не имеющих марок акцизного сбора РА и товарно-сопроводительных документов.
По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой табачной продукции составляет 56 100 рублей.
Товар изъят. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.