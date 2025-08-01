СУХУМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В СИРИУСЕ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ . Команда из Абхазии, состоящая из пляжных спасателей Сухума, приняла участие в соревнованиях в Сириусе, приуроченных к Международному дню спасателя на воде. Абхазские спасатели впервые были приглашены на подобные соревнования и, по словам начальника ГИМС МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа, достойно представили страну.

«Главная задача – показать умение спасать тонущего человека. Нас трое было в команде, выполнили все десять заданий, показывали приемы оказания первой медицинской помощи. Судьи оценивали скорость и технику выполнения заданий. У нас команда должна была состоять из пятерых – двое на замену, но втроем без перерыва прошли все испытания. Физически сложно, но мы продемонстрировали выносливость. Полезное мероприятие, мы приобрели опыт по спасению людей и показали хорошие результаты», – сказал Тенгиз Сабуа.

Всего в соревнованиях, которые проходят уже третий год, участвовали 19 команд.

В этом году соревновались сотрудники пляжей Краснодарского края и Республики Абхазия.