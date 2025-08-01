 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В СИРИУСЕ

Новости Пятница, 01 августа 2025 20:49
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В СИРИУСЕ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Команда из Абхазии, состоящая из пляжных спасателей Сухума, приняла участие в соревнованиях в Сириусе, приуроченных к Международному дню спасателя на воде. Абхазские спасатели впервые были приглашены на подобные соревнования и, по словам начальника ГИМС МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа, достойно представили страну.

«Главная задача – показать умение спасать тонущего человека. Нас трое было в команде, выполнили все десять заданий, показывали приемы оказания первой медицинской помощи. Судьи оценивали скорость и технику выполнения заданий. У нас команда должна была состоять из пятерых – двое на замену, но втроем без перерыва прошли все испытания. Физически сложно, но мы продемонстрировали выносливость. Полезное мероприятие, мы приобрели опыт по спасению людей и показали хорошие результаты», – сказал Тенгиз Сабуа.

Всего в соревнованиях, которые проходят уже третий год, участвовали 19 команд.

В этом году соревновались сотрудники пляжей Краснодарского края и Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 01 августа 2025 20:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХИБЛА ГЕРЗМАВА СЧИТАЕТ, ЧТО АБХАЗИИ НУЖЕН БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА КПМ «МЮССЕРА» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.