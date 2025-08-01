ХИБЛА ГЕРЗМАВА СЧИТАЕТ, ЧТО АБХАЗИИ НУЖЕН БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ . Анжела Кучуберия/ТАСС. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава надеется, что в Абхазии появится большой концертный зал, поскольку он необходим. Об этом оперная певица сказала журналистам в рамках открывшегося 31 июля в Сухуме XXIII Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…»

«Когда-то первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба хотел сделать в Абхазии большой концертный зал и даже оперный театр, потом второй президент Сергей Васильевич Багапш хотел, но они не успели. Я надеюсь, что правительство Абхазии вместе с Россией сделают нам концертный зал. Здесь это необходимо. Мы думаем над местом, у нас есть несколько очень красивых и важных мест. Пока все на уровне очень важных разговоров», – сказала Герзмава.

Что касается самого фестиваля, ежегодно открывающегося в Абхазии, а затем продолжающегося в России и других странах, певица сказала, что «все это большая радость и счастье для народа Абхазии и для людей, которые приезжают сюда специально из-за фестиваля».

Сравнивая первые годы фестиваля и сегодняшнее время, певица вспомнила, как концерты проходили в Пицундском храме, а проводить такие большие концерты, как сейчас, не было возможностей.

«Сегодня у нас есть президентский фонд культурных инициатив, Министерство культуры России, наши великие меценаты, друзья, правительство Абхазии всегда поддерживает, и это великое счастье», – сказала она.

«Я очень счастлива, что у подножия Пицундского храма IX века будут петь наши лауреаты второго конкурса, и они почувствуют силу и мощь этого храма, у которого я выросла. Пицундский храм – это отдельная любовь в нашем фестивале», – сказала певица.

Второй год подряд один из концертов фестиваля Хибла проводит у подножия Бедийского храма Х века на горном плато в Ткуарчалском районе.

«4 августа будет концерт в селе Бедиа, мы придумали потрясающую программу, потому что мне всегда хочется придумывать что-то новое для того, чтобы мой народ почувствовал, что его любят через музыку. Мы привозим на этот концерт орган, прекрасный трубач будет играть, абхазское трио и будем петь многоголосие, абхазские песни и «Аве Марию». Бедиа для меня – это как молебен за наш народ, за мой род, за всех. Очень важный и главный аспект, конечно», – отметила Хибла Герзмава.

Солист Большого театра Игорь Головатенко признался, что впервые приехал в Абхазию, и выразил восхищение красотой республики, в то же время заметил, что очень жарко.

«Это жаркая погода, не очень комфортно и для публики, и для нас, но что поделать, с другой стороны, я очень рад, что люди, которые не могут приехать в Москву и попасть в Большой театр, имеют возможность нас послушать», – поделился он.

В последнюю неделю июля в Абхазии установилась аномальная жара – в тени до 40 градусов тепла.

Народный артист России и Абхазии, ректор театрального института им. Щукина Евгений Князев, который выступил на открытии фестиваля с художественным словом, отметил, что в этом году жизнь его «щедро столкнула с Герзмава».

«Я был и представлял ее, говорил о ней на ее юбилее, потрясающем вечере в зале Чайковского, а потом принимал участие на ее втором международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреаты этого конкурса в огромное количество городов сейчас поедут в рамках фестиваля и будут выступать», – сказал он.

«Я люблю эту землю, люблю Абхазию. После войны 1992-1993 годов много зданий Сухума было разрушено и Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, принял решение первым отреставрировать здание Абхазского государственного театра. Я могу представить до какой степени было велико это значение. Только культурные ценности в стране могут говорить о развитии нации», – признался он.

Князев отметил, что на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой «говорили о том, что нужно готовить молодые кадры для Абхазского госдрамтеатра».

«Думаю, наш институт им. Щукина будет это делать с большим удовольствием», – сказал он.

По словам артиста то, что каждый раз на фестиваль в Абхазию приезжают «огромные артисты» – говорит о значении Хиблы в театральном мире.

«Какое количество блистательных друзей у нее, которые соглашаются летом приехать вот в эту жару при такой влажности и работать, но Хибле отказать невозможно. Такое счастье, что здесь проходит этот праздник и он поддерживается», – сказал Князев, назвав Герзмава театральным чудом.

31 июля в Сухуме торжественно открылся XXIII Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…».

ТАСС – генеральный информационный партнер фестиваля.