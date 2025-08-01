 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ХИБЛА ГЕРЗМАВА СЧИТАЕТ, ЧТО АБХАЗИИ НУЖЕН БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Новости Пятница, 01 августа 2025 20:14
Оцените материал
(0 голосов)
ХИБЛА ГЕРЗМАВА СЧИТАЕТ, ЧТО АБХАЗИИ НУЖЕН БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия/ТАСС. Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава надеется, что в Абхазии появится большой концертный зал, поскольку он необходим. Об этом оперная певица сказала журналистам в рамках открывшегося 31 июля в Сухуме XXIII Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…»

«Когда-то первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба хотел сделать в Абхазии большой концертный зал и даже оперный театр, потом второй президент Сергей Васильевич Багапш хотел, но они не успели. Я надеюсь, что правительство Абхазии вместе с Россией сделают нам концертный зал. Здесь это необходимо. Мы думаем над местом, у нас есть несколько очень красивых и важных мест. Пока все на уровне очень важных разговоров», – сказала Герзмава.

Что касается самого фестиваля, ежегодно открывающегося в Абхазии, а затем продолжающегося в России и других странах, певица сказала, что «все это большая радость и счастье для народа Абхазии и для людей, которые приезжают сюда специально из-за фестиваля».

Сравнивая первые годы фестиваля и сегодняшнее время, певица вспомнила, как концерты проходили в Пицундском храме, а проводить такие большие концерты, как сейчас, не было возможностей.

«Сегодня у нас есть президентский фонд культурных инициатив, Министерство культуры России, наши великие меценаты, друзья, правительство Абхазии всегда поддерживает, и это великое счастье», – сказала она.

«Я очень счастлива, что у подножия Пицундского храма IX века будут петь наши лауреаты второго конкурса, и они почувствуют силу и мощь этого храма, у которого я выросла. Пицундский храм – это отдельная любовь в нашем фестивале», – сказала певица.

Второй год подряд один из концертов фестиваля Хибла проводит у подножия Бедийского храма Х века на горном плато в Ткуарчалском районе.

«4 августа будет концерт в селе Бедиа, мы придумали потрясающую программу, потому что мне всегда хочется придумывать что-то новое для того, чтобы мой народ почувствовал, что его любят через музыку. Мы привозим на этот концерт орган, прекрасный трубач будет играть, абхазское трио и будем петь многоголосие, абхазские песни и «Аве Марию». Бедиа для меня – это как молебен за наш народ, за мой род, за всех. Очень важный и главный аспект, конечно», – отметила Хибла Герзмава.

Солист Большого театра Игорь Головатенко признался, что впервые приехал в Абхазию, и выразил восхищение красотой республики, в то же время заметил, что очень жарко.

«Это жаркая погода, не очень комфортно и для публики, и для нас, но что поделать, с другой стороны, я очень рад, что люди, которые не могут приехать в Москву и попасть в Большой театр, имеют возможность нас послушать», – поделился он.

В последнюю неделю июля в Абхазии установилась аномальная жара – в тени до 40 градусов тепла.

Народный артист России и Абхазии, ректор театрального института им. Щукина Евгений Князев, который выступил на открытии фестиваля с художественным словом, отметил, что в этом году жизнь его «щедро столкнула с Герзмава».

«Я был и представлял ее, говорил о ней на ее юбилее, потрясающем вечере в зале Чайковского, а потом принимал участие на ее втором международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреаты этого конкурса в огромное количество городов сейчас поедут в рамках фестиваля и будут выступать», – сказал он.

«Я люблю эту землю, люблю Абхазию. После войны 1992-1993 годов много зданий Сухума было разрушено и Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, принял решение первым отреставрировать здание Абхазского государственного театра. Я могу представить до какой степени было велико это значение. Только культурные ценности в стране могут говорить о развитии нации», – признался он.

Князев отметил, что на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой «говорили о том, что нужно готовить молодые кадры для Абхазского госдрамтеатра».

«Думаю, наш институт им. Щукина будет это делать с большим удовольствием», – сказал он.

По словам артиста то, что каждый раз на фестиваль в Абхазию приезжают «огромные артисты» – говорит о значении Хиблы в театральном мире.

«Какое количество блистательных друзей у нее, которые соглашаются летом приехать вот в эту жару при такой влажности и работать, но Хибле отказать невозможно. Такое счастье, что здесь проходит этот праздник и он поддерживается», – сказал Князев, назвав Герзмава театральным чудом.

31 июля в Сухуме торжественно открылся XXIII Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…».

ТАСС – генеральный информационный партнер фестиваля.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 01 августа 2025 20:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ВОКЗАЛ СУХУМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В СИРИУСЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.