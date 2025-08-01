В ГАГРЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ВОКЗАЛ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ . Железнодорожную станцию «Гагрипш» в Абхазии начали восстанавливать, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги. Она стояла заброшенной больше 30 лет, со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Таким образом заброшенок, которые так привлекают туристов, в республике становится все меньше. За счет бюджета РУП «АЖД» частично отремонтированы Сухумский и Гудаутский вокзалы, а также проведен капитальный ремонт станции Абаата, восстановлена станция Псырцха абхазскими инвесторами, начаты работы на станциях «Новый Афон».

Ремонт станции «Гагрипш» начался неделю назад. Сейчас там расчищают территорию для укладки брусчатки, уже демонтировали прохудившуюся кровлю, ведется подготовка к прокладке электрических сетей, началось благоустройство территории.

Изношенную кровлю демонтировали.

После завершения наружных работ планируется отремонтировать внутренние помещения станции.

Работы ведутся в рамках программы развития транспортной инфраструктуры Абхазии.

Станцию в Гагре открыли в 1943 году. Сначала она называлась «Гагра-Пассажирская» и была главной на курорте. Там останавливались все поезда по пути следования Адлер – Сухум.

В 50-х годах, после того, как в Новой Гагре в 50-х годах открылся центральный вокзал, станцию реорганизовали в остановочный пункт.

«Гагрипш» дважды переименовывали. В 70-х годах станцию назвали «Гагра-Павильон». Современное наименование – «Гагрипш» она получила в начале 90-х, так называется района города, где находится станция.