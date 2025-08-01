СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ РАСКРЫЛИ ДВЕ КРАЖИ И ИЗЪЯЛИ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «КАННАБИС»

Согласно материалам уголовного дела гражданин Бигвава, находясь на набережной по ул. Абазгаа в г. Гагра, около колеса обозрения с несовершеннолетним, склонил последнего к совершению тайного хищения чужого имущества. Тем самым, действуя группой лиц по предварительному сговору, они похитили из ручной клади потерпевшей мобильный телефон «Apple» модели iPhone-15 Pro стоимостью 80.090 рублей, чем причинили заявительнице значительный ущерб.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, провели сотрудники ОУР УВД по Гагрскому району, которые совместно с уголовным розыском ОВД по Очамчырскому району задержали гражданина Бигвава в с. Мыку. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Гагрским районным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении Рустама Бигвава меры пресечения в виде заключения под стражу.

Несовершеннолетнему гражданину, 2009 г.р. вменяется преступление, предусмотренное пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 155 УК РА, в отношении последнего следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Расследование проводит отделение дознания УВД по Гагрскому району.

***

Еще одно открытое хищение чужого имущества оперативно раскрыто сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району.

Преступление имело место в п. Цандрипш, когда двое злоумышленников, вступив в конфликт с потерпевшим похитили у Заявителя сотовый телефон стоимостью 100.000 рублей и с места происшествия скрылись.

Принятыми оперативными мерами были установлены и задержаны двое подозреваемых – Унанян Гамлет Артурович, 2000г.р., житель г. Сухум и житель с. Чхуартал Ткуарчалского района Эшба Бека Зурабович, 1999г.р.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанных, последние дали признательные показания. При осмотре служебного помещения в кафе «Бочка», расположенного по ул. Октябрьская, где временно проживали задержанные, сотрудники уголовного розыска изъяли похищенный телефон. Место хранения краденного добровольно указал Бека Эшба.

Вышеназванным гражданам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РА, расследование уголовного дела проводит следственный отдел Гагрского РУВД. На время предварительного следствия обвиняемые содержатся под стражей.

***

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району выявили два факта незаконного хранения наркотических средств.

У жителя с. Гуп Багателия Гарика Валерьевича, 1979г.р. сотрудники милиции изъяли наркотическое средство, как установлено экспертами, «каннабис», т. е. марихуана, которое последний хранил при себе без цели сбыта до момента его задержания.

В отношении гражданина Багателия по факту незаконного приобретения, хранения и перевозке наркотического средства группой дознания Очамчырского РОВД по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Аналогичное преступление вменяется жителю г. Сухум Инапшба Арсоу Беслановичу, 1995 г.р. При личном досмотре у данного гражданина сотрудники уголовного розыска Очамчырского РОВД изъяли наркотическое средство «каннабис». На время предварительного следствия гражданин Инапшба ограничен подпиской о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.