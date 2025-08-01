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Абхазия Информ

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ПРИМЕТ ЧЕТЫРЕХ МЕДВЕДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 01 августа 2025 19:10
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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ПРИМЕТ ЧЕТЫРЕХ МЕДВЕДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Главный зоопарк России готов принять четырех медведей из Абхазии, содержащихся в неволе. Зампредседателя Госкомитета по экологии и природопользованию Мурман Соломко сообщил, что в настоящее время решается вопрос с документами для пересечения границы.

По его словам, каждый год в Абхазию контрабандой провозят новые виды экзотических животных. В 2025 году список пополнил крокодил.

При этом он отметил, что работа по усилению таможенного контроля ведется и с каждым годом случаев завоза становится меньше.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 01 августа 2025 19:14

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