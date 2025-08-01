МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ПРИМЕТ ЧЕТЫРЕХ МЕДВЕДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ . Главный зоопарк России готов принять четырех медведей из Абхазии, содержащихся в неволе. Зампредседателя Госкомитета по экологии и природопользованию Мурман Соломко сообщил, что в настоящее время решается вопрос с документами для пересечения границы.

По его словам, каждый год в Абхазию контрабандой провозят новые виды экзотических животных. В 2025 году список пополнил крокодил.

При этом он отметил, что работа по усилению таможенного контроля ведется и с каждым годом случаев завоза становится меньше.