МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ПРИМЕТ ЧЕТЫРЕХ МЕДВЕДЕЙ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Главный зоопарк России готов принять четырех медведей из Абхазии, содержащихся в неволе. Зампредседателя Госкомитета по экологии и природопользованию Мурман Соломко сообщил, что в настоящее время решается вопрос с документами для пересечения границы.
По его словам, каждый год в Абхазию контрабандой провозят новые виды экзотических животных. В 2025 году список пополнил крокодил.
При этом он отметил, что работа по усилению таможенного контроля ведется и с каждым годом случаев завоза становится меньше.
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