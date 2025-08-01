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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНО ГОЛОСОВАНИЕ ПО БУДУЩЕМУ ОБЛИКУ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Пятница, 01 августа 2025 19:07
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ЗАВЕРШЕНО ГОЛОСОВАНИЕ ПО БУДУЩЕМУ ОБЛИКУ НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 1 августа 2025. Абхазия-Информ. Весь июль проводилось голосование по будущему облику набережной Диоскуров города Сухум. Сухумцы и гости столицы принимали активное участие в обсуждении будущего облика любимой набережной.

С 1 июля 2025 года на набережной Диоскуров в г.Сухум Республики Абхазия были размещены стенды с визуализацией проекта Концепции благоустройства набережной, для сбора обратной информации от населения города и туристов.

Голосование длилось до 1 августа, итоги будут подведены 5 августа, после чего проект Концепции будет представлен на градостроительном совете города Сухум.

Работы по благоустройству набережной будут осуществлены силами российских регионов (Краснодарского края, Башкортостана, Татарстана), а также при непосредственном участии российских и абхазских бизнесменов. В мэрию Сухума уже обращаются и простые жители Сухума, которые хотели бы приобрести за свои деньги скамейки и другие малые архитектурные формы для установки на набережной. Планируется, что малые архитектурные формы будут именными.

Набережная является визитной карточкой каждого курортного города, точкой притяжения горожан и туристов, поэтому проводится большая работа, – помимо самой набережной сухумцы и гости столицы увидят обновленные гостиницу «Абхазия», Яхтклуб, здание ресторана «Амра», морского порта и «Дома Москвы».

А Нижний Новгород, в качестве помощи приготовил сюрприз: Колоннада, крепости Диоскурия и Баграта, здание администрации Сухума и многовековые деревья променада набережной получат современную динамическую подсветку уже в этом туристическом сезоне.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 01 августа 2025 19:10

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