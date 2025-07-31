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Абхазия Информ

650 ПАЧЕК НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗЪЯТО НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 31 июля 2025 23:22
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650 ПАЧЕК НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗЪЯТО НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер продолжают фиксироваться нарушения, связанные с попытками незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу. На этой неделе при проведении таможенного и пограничного контроля были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.

По результатам осмотра транспортного средства марки ВАЗ 32103 с применением МИДК и последующего досмотра сотрудники таможни установили в багажном отделении наличие посторонних вложений.

«В двойном дне багажника автомобиля было обнаружено 500 пачек (10 000 штук) сигарет марки «Cavallo», – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов. – О наличии в указанном месте товара до начала таможенного контроля гражданин не заявлял».

В другом транспортном средстве марки «LADA 2107» таможенники обнаружили несколько тайников. Сигареты были спрятаны под полкой за задним пассажирским сидением, а также под пластиковой обшивкой центральной консоли автомобиля. В этом транспортном средстве пытались провезти 150 пачек сигарет марки «CHAPMAN», произведенные в Германии.

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Вся партия сигарет и автомобили, использованные для их незаконной перевозки, изъяты. Перевозчики привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП России.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 23:59

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