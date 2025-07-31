ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Сухумского городского собрания, в котором принял участие глава Администрации Сухума Тимур Агрба. Депутаты рассмотрели ряд вопросов.
Так, депутаты заслушали и утвердили отчет о проделанной работе начальника УВД по г. Сухум Астамура Хагуш.
Также они рассмотрели письма главы администрации Сухума о возможности внести изменения в бюджет города Сухум на 2025 год; об установлении мемориальных досок писателю Виталию Амаршан на фасаде дома № 6 по улице имама Шамиля и педагогу Маргарите Ладария на фасаде дома №37 по улице Агрба.
На заседании горсобрания Тимур Агрба рассказал, о проводимых работах по благоустройству городских территорий и про текущие капитальные ремонты, а также объяснил, с чем связаны изменения, вносимые в бюджет города.
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