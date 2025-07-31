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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ

Новости Четверг, 31 июля 2025 22:24
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Службы столичной администрации продолжают демонтаж рекламных щитов, установленных в нарушение закона республики «О рекламе». Демонтированы ещё десять конструкций, в том числе, семь отдельно стоящих и выносных штендеров по ул. Дзидзария, ул. Эшба и ул. Акиртава.

Администрация Сухума напоминает о необходимости подготавливать необходимые разрешительные документы, прежде чем устанавливать рекламные конструкции.

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