ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ
Новости Четверг, 31 июля 2025 22:24
Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Службы столичной администрации продолжают демонтаж рекламных щитов, установленных в нарушение закона республики «О рекламе». Демонтированы ещё десять конструкций, в том числе, семь отдельно стоящих и выносных штендеров по ул. Дзидзария, ул. Эшба и ул. Акиртава.
Администрация Сухума напоминает о необходимости подготавливать необходимые разрешительные документы, прежде чем устанавливать рекламные конструкции.
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