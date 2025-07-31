ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Службы столичной администрации продолжают демонтаж рекламных щитов, установленных в нарушение закона республики «О рекламе». Демонтированы ещё десять конструкций, в том числе, семь отдельно стоящих и выносных штендеров по ул. Дзидзария, ул. Эшба и ул. Акиртава.