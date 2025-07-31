СУХУМСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ И ХУДОЖНИКИ ПРОСЯТ ПРЕЗИДЕНТА ОГРАНИЧИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ МУРАЛОВ И ГРАФФИТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ . Группа жителей Сухума – архитекторов и художников – обратилась к президенту Бадре Гунба с просьбой обратить внимание на проблему, вызывающую общественное беспокойство, а именно – создание муралов и граффити на фасадах зданий в историческом центре города.

«Исторический центр является культурным и архитектурным наследием, важной частью городской идентичности. Каждый элемент городской застройки здесь не просто здание, а свидетельство исторических эпох, архитектурных стилей и наших культурных традиций. Размещение современных настенных росписей, выполненных в стиле стрит-арта, зачастую вступает в противоречие с историческим обликом центра, искажает восприятие архитектурной среды и наносит ущерб культурной ценности городской ткани», – отмечается в обращении.

Авторы обращения не выступают против уличного искусства как такового, признают его художественную и социальную ценность, но полагают, что подобные формы самовыражения должны размещаться в более уместной городской среде.

«Отличной альтернативой для реализации подобных проектов являются жилые микрорайоны (так называемые «спальные районы»), где уличное искусство может сыграть положительную роль: оживить монотонные фасады типовой застройки, создать новые визуальные ориентиры и точки притяжения, вдохновить местное население и молодёжь. Рисунки должны соответствовать культуре и эстетической базе народа Абхазии», – отмечается в обращении.

Архитекторы и художники просят главу государства ограничить размещение муралов и граффити в пределах исторического центра города.

Муралы, по их мнению, могут размещаться в допустимых местах при условии вынесения эскизов на общественное слушание и Градостроительный совет.

Что касается Сухумского морского порта, то он является одним из главных символов города.

«Здание морского вокзала было выполнено в форме корабля и строилось по проекту, разработанному в Институте архитектуры и искусства в Ленинграде. Он расположен на Набережной Махаджиров, в самой популярной и исторической части города. Лаконичная архитектура порта – это законченное произведение, чистое и ясное в прочтении, дополнительные декоративные элементы создадут визуальный шум и в без того насыщенной элементами из разных эпох территории набережной, где переплетаются конец XIX в., начало ХХ в., советская и современная эпохи», – считают архитекторы и художники, подписавшие обращение к президенту.

Обращение подписали Т. Зантария, Б. Багателия, С. Шаменкова, А. Джения, Т. Лакрба, Б. Касландзия, К. Кация, Т. Ломия, А. Агумава, Т. Воуба, Н. Куджба, С. Лакрба, С. Мушба, М. Гиндия, Н. Ломия, С. Хапышт, Н. Амичба, Ю. Пандария, Л. Чхинджерия, А. Скверия, О. Чедия, С. Агрба, А Чичибая, А. Хагба и М. Чкадуа.