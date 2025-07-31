 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛИКВИДАТОРАМ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ НА 3 000 РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 31 июля 2025 21:20
Оцените материал
(0 голосов)
ЛИКВИДАТОРАМ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ НА 3 000 РУБЛЕЙ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Законопроект разработан в целях повышения социальной поддержки ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Проектом предусмотрено увеличение на 3000 рублей пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 и 1988-1990 годах:

– гражданам (в том числе временно направленным или командированным), принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения,

– независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;

– лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1986–1987 годах службу в зоне отчуждения.

Увеличивается на 3 000 рублей и размер пенсии по инвалидности:

– вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – инвалидам I, II и III групп;

– в случае потери кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Повышение пенсии затронет 34 человека.

Дополнительная потребность в денежных средствах в год составит 1 млн 224 тыс. руб.

Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 21:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ШЕСТИ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ ПОВЫСИТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИЙ СУХУМСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ И ХУДОЖНИКИ ПРОСЯТ ПРЕЗИДЕНТА ОГРАНИЧИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ МУРАЛОВ И ГРАФФИТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.