ЛИКВИДАТОРАМ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ НА 3 000 РУБЛЕЙ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Законопроект разработан в целях повышения социальной поддержки ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Проектом предусмотрено увеличение на 3000 рублей пенсии по возрасту участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 и 1988-1990 годах:

– гражданам (в том числе временно направленным или командированным), принимавшим участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения,

– независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;

– лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1986–1987 годах службу в зоне отчуждения.

Увеличивается на 3 000 рублей и размер пенсии по инвалидности:

– вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – инвалидам I, II и III групп;

– в случае потери кормильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Повышение пенсии затронет 34 человека.

Дополнительная потребность в денежных средствах в год составит 1 млн 224 тыс. руб.

Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Абхазии.