ШЕСТИ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ ПОВЫСИТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИЙ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия».

Проект закона предусмотрено увеличение размеров пенсии шести категориям пенсионеров:

– инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. I группы – на 6 500 рублей в месяц, II группы – на 4 000 рублей в месяц, III группы – на 3 800 рублей;

– участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – на 2 500 рублей;

– семьям погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – на 5 000 рублей;

– инвалидам боевых действий в Афганистане с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г. I, II и III групп – на 3 000 рублей;

– семьям погибших в боевых действиях в Афганистане с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г. – на 3 000 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи;

– инвалидам Советской Армии при прохождении военной службы I группы – на 3 000 рублей, II группы – на 3 000 рублей, III группы – на 2 000 рублей.

Повышение пенсии затронет 80 человек.

Дополнительная потребность в денежных средствах в год составит 3 млн 574 тыс. 800 руб.

Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Абхазии.