ШЕСТИ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ ПОВЫСИТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИЙ
Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором, окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия».
Проект закона предусмотрено увеличение размеров пенсии шести категориям пенсионеров:
– инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. I группы – на 6 500 рублей в месяц, II группы – на 4 000 рублей в месяц, III группы – на 3 800 рублей;
– участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – на 2 500 рублей;
– семьям погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – на 5 000 рублей;
– инвалидам боевых действий в Афганистане с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г. I, II и III групп – на 3 000 рублей;
– семьям погибших в боевых действиях в Афганистане с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г. – на 3 000 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи;
– инвалидам Советской Армии при прохождении военной службы I группы – на 3 000 рублей, II группы – на 3 000 рублей, III группы – на 2 000 рублей.
Повышение пенсии затронет 80 человек.
Дополнительная потребность в денежных средствах в год составит 3 млн 574 тыс. 800 руб.
Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Абхазии.
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